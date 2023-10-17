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كونتي رفض عرضاً ضخماً من الدوري السعودي

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي رفض عرضاً ضخماً من الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الإيطالي أنتونيو كونتي، مدرب يوفنتوس وإنتر ميلان وتشيلسي وتوتنهام السابق، عن تلقيه عرضاً ضخماً من أحد الأندية .
وقال مونتي في حديث صحفي:«رفضت عرضاً ضخماً من السعودية وأنا نادم لتركي يوفنتوس بعد 3 سنوات فقط. يروق لي تجربة تدريب روما أو نابولي يوماً ما، لكنني عادة أفضل تولي المنصب نهاية الموسم».
وأكدت تقارير رغبة نابولي بطل في تعيين كونتي مدرباً لفريقه بديلاً للفرنسي رودي غارسيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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