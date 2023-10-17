شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يرسل كشافته لمراقبة شقيق جود بيلينجهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أرسل نادي ريال مدريد الإسباني كشافته لمراقبة جوب، الشقيق الأصغر لنجمه الإنجليزي جود بيلينجهام، أثناء مشاركته مع منتخب إنجلترا دون الـ19 عاماً.

ويهتم رئيس الريال، فلورنتينو بيريز الذي اشترى جود (20 عاماً) مقابل 113 مليون استرليني من دورتموند في الصيف، بإبرام صفقة مع جوب أيضاً المنتقل من برمنغهام سيتي لسندرلاند في الدرجة الأولى قبل بداية الموسم.

ووفق التقرير، طلب بيريز من رئيس كشافته، جوني كالافات، إرسال بعض من طاقمه لمراقبة جوب (18 عاماً) في مباراة المنتخب أمام مونتنغرو والتي قدم فيها جوب أداء مميزاً رغم انتهائها بالتعادل السلبي.

وتفاعل المشجعون مع التقرير الإسباني ومن التعليقات: «منح والدا جود وجوب الكرة الإنجليزية موهبتين من النخبة. عندما يحصد هذان الشقيقان كأس العالم المقبل معاً يجب أن تكون فرقة مارك ودينيز مع المنتخب في مسيرة الحافلة»، و«أوجه الشبه بينهما في الأداء جنون لكن أحدهما يلعب في الدرجة الأولى مع سندرلاند».

ولعب جوب 12 مباراة مع سندلارند وسجل هدفين واستدعي للمنتخب في سبتمبر الماضي وسيستغل الريال الروابط العائلية في الفوز على منافسيه والحصول على نجمه الواعد.

ويشارك جود مع منتخب إنجلترا حالياً لكنه فور مواجهة إيطاليا سيعود لإسبانيا لينضم لزملائه استعداداً لمواجهة إشبيلية يوم السبت المقبل وفي نفس اليوم يسافر شقيق جود لملعب ستوك سيتي في مباراة حامية الوطيس.