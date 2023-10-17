شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل القوة الجوية والكهرباء.. والكرخ يفوز على الميناء ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعادل فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم مع ضيفه فريق الكهرباء 3-3، في المباراة الودية التي جرت بينهما على ملعب القوة الجوية في العاصمة بغداد.

وتأتي هذه المباراة، ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات القارية المقبلة، حيث سيلتقي فريق القوة الجوية مع مضيفه فريق اتحاد جدة السعودي في 23 من هذا الشهر في السعودية في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا، بينما يتقابل فريق الكهرباء مع مضيفه فريق الوحدات الأردني في ذات اليوم ضمن دوري المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وقدم الفريقان مباراة مثيرة جداً، حظيت بإعجاب وثناء كل من سنحت له الفرصة لمشاهدتها، حيث تبادل الفريقان الهجمات، الأمر الذي تسبب بتسجيل ستة أهداف أغلبها جاءت بطرق فنية جميلة. وسجل أهداف القوة الجوية المحترفون «غيث معروفي، سامبسون ادوكو، كلوسي اغبوزو»، وقد غاب عن فريق القوة الجوية لاعبوه الذين يتواجدون الآن مع المنتخب العراقي الأول في الأردن وهم إبراهيم بايش، أيمن حسين، علي جاسم، مصطفى سعدون.

وفي مباراة أخرى فاز الكرخ على ضيفه فريق الميناء 1-0، في المباراة الودية التي جرت بينهما على ملعب «الساحر أحمد راضي»، ضمن استعدادات الفريقين لدوري المحترفين العراقي المقرر انطلاقه في 27 من الشهر الحالي.

سجل هدف الكرخ والمباراة الوحيد اللاعب محمد عبد الرحمن في الدقيقة 90.

ويخوض فريق الميناء الذي يعسكر حالياً في العاصمة بغداد تحت إشراف طاقمه التدريبي الذي يقوده المدرب قحطان جثير مباراة ودية أخرى أمام فريق أمانة بغداد يوم الأربعاء.