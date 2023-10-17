الزمالك ينتظر وصول أوسوريو لقيادة تدريبات الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتظر مسئولو نادي الزمالك وصول الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق إلى القاهرة اليوم الثلاثاء من أجل قيادة تدريبات الفريق، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة.

وحصل المدير الفني الكولومبي، على راحة خلال الأيام الماضية، وتوجه للندن من أجل التواجد بجوار أسرته.

واستأنف الفريق الأبيض تدريباته أمس على ملعب الترسانة، تحت قيادة مدحت عبدالهادي المدرب العام الذي قاد التدريبات في غياب أوسوريو.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.