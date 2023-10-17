"نفسي أحرر فلسطين".. نجم الزمالك السابق يوضح ما قاله محمد صلاح ويكشف سرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، رسالة محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول له بشأن فلسطين في وقت سابق.

وقال دويدار في لقاء تلفزيوني على قناة المحور: "كنت على تواصل مع محمد صلاح زمان وكنا نتحدث دائما، وقالي نفسي أحرر فلسطين من ضمن كلامه معايا".

وأوضح "دويدار": "لمًا بطلب حاجه من محمد صلاح بيعملها على طول، وفيه هجوم شرس عليه دلوقتي، بدون مبرر، وهو لا يريد أن يعرف أحد ماذا يفعل".

أضاف: "صلاح بيعمل حاجات كتير مش لازم الناس تعرفها وهقول سر، أنا مرة طلبت منه حاجة لمستشفى أبو الريش، بعت 500 ألف جنيه على طول متأخرش".

وكانت منظمة الهلال الأحمر الخيرية، كشفت خلال الساعات الماضية تبرع محمد صلاح لصالح الشعب الفلسطيني، دون توضيح المبلغ بالتحديد.