هيرناندو يعود لقيادة تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد الكولومبي فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية بعد قضاء إجازة سريعة مع أسرته في بلاده.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وقاد "هيرناندو" التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة، بصحبة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفي المقابل، أدى لاعبو الفريق، مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال على هامش المران، حيث ركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على بعض الجوانب التأهيلية منها تقوية العضلات ، بجانب أمور أخرى لتجهيز الفريق بالشكل البدني الأمثل من خلال أداء تدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم أو في ملعب نادي الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة .

و حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق وأحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين على متابعة هذه الفقرة للوقوف على حالة اللاعبين وجاهزيتهم استعدادا للمباراة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعود الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، لقيادة تدريبات الفريق الأبيض، بعد حصوله على راحة لزيارة أسرته في لندن.