بعد الهجوم عليه.. ميدو يتراجع ويوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة خاصة لمحمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في مواجهة الجزائر أمس الإثنين.

وكان أحمد حسام ميدو، هاجم محمد صلاح بشدة خلال الساعات الماضية، بسبب القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هناك لاعبين مصريين خاطروا بأنفسهم، وكان عليه الدعم بشكل علني، في ظل نجوميته الكبيرة قائلا: "الناس ممكن تاخد الكلام ده إن ميدو منفسن على صلاح، كالعادة، لكن ميهمنيش أنا بقيم الموضوع إعلاميا".

وعاد "ميدو" وقال في برنامجه عبر قناة المحور: "محمد صلاح كان قائدا للمنتخب بحق وحقيقي في مواجهة الجزائر، بالتزامه الدفاعي، وكذلك في التحولات الهجومية، ولازم أشيد بيه".

أوضح: "صلاح ساهم في تطوير ومساعدة جميع اللاعبين في منتخب مصر، ووجوده مع لاعبين مثل مصطفى محمد وغيره يزيد تطورهم".

وكان منتخب مصر تعادل أمس أمام الجزائر بهدف لكل فريق، خلال المباراة الودية، التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.