بعد رحلة لندن.. الزمالك يكشف موعد وصول أوسوريو

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، موعد وصول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إلى القاهرة.

وغادر أوسوريو يوم الجمعة الماضية إلى لندن من أجل قضاء إجازة قصيرة مع أسرته هناك.

وأوضح عبد الواحد السيد، في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن المدير الفني سيصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء بعد قضاء إجازة سريعة مع أسرته مؤكدا أنه سيقود تدريبات الفريق غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة سموحة.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لخوض مواجهة سموحة المقرر لها يوم السبت المقبل، 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.