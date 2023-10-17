سامسون يصدم الزمالك بعد مطالبته بالرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اقترب من الرحيل عن الأبيض خلال الفترة المقبلة.

قال أمير هشام على قناة النهار: "سامسون لا يمانع الرحيل على سبيل الإعارة لنادي بلدية المحلة فى الموسم الجديد، ولكنه اشترط الحصول على كافة مستحقاته المالية".

وأوضح "هشام": "سامسون أكينولا طلب الحصول على قيمة مستحقاته بالكامل، من نادي الزمالك، للموافقة على الرحيل في يناير المقبل، وهذا هو شرطه".

وكان نادي الزمالك تعاقد مع سامسون الموسم الماضي قادما من الدوري الفنزويلي ولم يظهر بالمستوى المطلوب حتى الآن.