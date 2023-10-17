“عند مرتضى منصور كل يوم".. عمر هريدي يكشف مفاجأة بشأن فاروق جعفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عمر هريدي المرشح على منصب رئاسة نادي الزمالك، في الانتخابات المقبلة، مفاجأة بدعم مرتضى منصور رئيس النادي السابق، لفاروق جعفر المرشح على نفس المنصب.

قال عمر هريدي في لقاء تلفزيونية على قناة "صدى البلد": "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بيدعم بشكل واضح فاروق جعفر المرشح على نفس المنصب".

أضاف: "فاروق جعفر بشكل يومي في منزل مرتضى منصور، لذلك معاه في قائمته خالد لطيف وعلاء مقلد أعضاء مجلس الإدارة السابق".

أوضح: "علاقتي قوية بفاروق جعفر، ونجلس معا ونتشاور دائما، واعتبره هو المنافس الأقوى لي على منصب رئاسة النادي وليس حسين لبيب كما يردد البعض".

أتم تصريحاته: "ولكني لابد أن أتحدث ما هي خبرة فاروق جعفر في إدارة الزمالك؟.. هو كان لاعب كبير وبعدها عمل مدير فني، وليس له علاقة بالمجال الإداري".