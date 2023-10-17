تأهيل إضافي لـ الجزيري في مران الزمالك.. وغياب حاتم سكر

محمد اسماعيل - القاهرة - خاض التونسي، سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية إضافية على هامش مران الفريق الأبيض، وذلك وفقا لبرنامج موضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق لتجهيزه للمباريات المقبلة.

أدى الجزيري تدريبات الجري حول الملعب عقب انتهاء المران، كما خاض تدريبات متنوعة، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، بعد انتهائه من جميع فقرات المران الجماعي بشكل طبيعي سواء الحصة التأهيلية أو الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية.

وفي المقابل خاض حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق، مجموعة من التدريبات التأهيلية، داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وفقا للبرنامج الموضوع له لتجهيزه بالشكل المناسب.

ولم يشارك حاتم سكر في باقي فقرات المران الذي أقيم على ملعب الترسانة وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، و تم الاكتفاء بأداء تدريبات الجيمانيزيوم فقط.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يستعد لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.