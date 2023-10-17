شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات تأهيل الونش فى الزمالك للتعافى التام من الصليبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك، قريبا من العودة إلى التدريبات الجماعية مع فريقه في ظل خضوعه للبرنامج التأهيلى المحدد له من جانب الجهاز الطبى، والذى من المقرر أن يكون خلال شهر ديسمبرالمقبل، وفقا للبرنامج الموضوع له بعد الخضوع لجراحة الرباط الصليبى.

ويخوض الونش تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، حتى يعود لمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، وهو ما تحدده الفحوصات والقياسات البدنية التي يتحدد بعدها الموعد النهائي للمشاركة.



الونش فى الزمالك

وظهر الونش مع الزمالك في التدريبات التي يتم خوضها على ملعب الترسانة ، في ظل انشغال ملعب الزمالك بالجمعية العمومية ، المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجارى.



محمود حمدى الونش

ومن المتوقع أن تشهد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها فى منتصف فبراير 2024 ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دورى نايل ظهور الونش الأول مع الفريق الأبيض خاصة أن ذلك الوقت سيكون اللاعب جاهزاً تحت تصرف الجهاز الفنى.



الونش

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.