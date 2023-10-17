شكرا لقرائتكم خبر عن آخر الاستعدادات قبل انطلاق البطولة العربية للملاكمة للشباب بالمركز الأوليمبى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للملاكمة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، والعميد يوسف بن علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للملاكمة وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، والعميد أحمد فاروق نائب رئيس الاتحاد المصري ومدير البطولة، جولة تفقدية صباح اليوم لصالة بالمركز الأولمبي بالمعادي قبل انطلاق البطولة العربية.

وتم وضع اللمسات الأخيرة الخاصة باستضافة مصر لمنافسات البطولة العربية للشباب للملاكمة مواليد عام 2005-2006 في نسختها السادسة خلال الفترة من 17 وحتى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة 65 لاعب من 10 دول في 13 ميزان.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبعض من قيادات الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية، وذلك في المركز الأولمبي بالمعادي وسيقام اليوم الثلاثاء 9 مباريات ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للأندية للشباب للملاكمة.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري المشاركة في البطولة 13 لاعبًا وهم: “محمد إيهاب مختار وزن 48 ك، يوسف سيد عبد الحليم وزن 51 ك، محمد عاطف إبراهيم وزن 54 ك، فارس فؤاد ثابت وزن 57 ك، أحمد محمد عبد الحفيظ وزن 60 ك“.

بالإضافة إلى: “عبد الرحمن محمود محمد وزن 63,5 ك، خالد ناصر حمدي وزن 67 ك، عبد الفتاح طارق وزن 71 ك، محمد حسام علي وزن 75 ك، فارس عادل متولي وزن 81 ك، محمد عبد الهادي وزن 86 ك، محمود محمد وزن 92 ك، محمد حسين فرج وزن +92 ك“.