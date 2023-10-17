شكرا لقرائتكم خبر عن روى فيتوريا يفتح ملف استعدادات منتخب مصر لمواجهتى جيبوتي وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة روى فيتوريا، ملف الاستعداد لمباراتي جيبوتي وسيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما أغلق الفراعنة صفحة مباراتى زامبيا والجزائر الوديتين اللتين أقيمتا فى معسكر أكتوبر.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى.

وتقام الجولتان الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، ويشارك 54 منتخبًا إفريقيًا في تصفيات القارة المؤهلة للمونديال، وهي جميع الدول المشاركة في الاتحاد الإفريقي، يتم تقسيمها على 9 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة.

وتقام نهائيات النسخة المقبلة خلال شهري يونيو ويوليو 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام، لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة بدلا من 32 منتخبا.