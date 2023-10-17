شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مرتقب بين الإسماعيلى ومحمد فوزى لتمديد التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادى الاسماعيلى جلسة مع محمد فوزى حارس مرمى الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

ورحب محمد فوزى بالبقاء مع الإسماعيلى بعد قيام عماد سليمان نائب رئيس قطاع الكرة بمفاتحته في ملف تمديد تعاقده.

وتنتهى عقود محمد فوزى ومحمد مخلوف ومحمد هاشم وعصام صبحى ومحمد دسوقى مع الاسماعيلى بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهم التوقيع لأى نادى في شهر يناير المقبل.

ويسعى الاسماعيلى لتوفير السيولة المالية اللازمة لإنهاء هذا الملف بغية الوصول لاتفاق مع اللاعبين لتجديد عقودهم لثلاثة مواسم قادمة، للحفاظ على قائمة الإسماعيلى الحالية، خاصة بعد إيقاف القيد للإسماعيلى في بداية الموسم لمدة 3 فترات.