شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب الأولمبى: لم نتواصل مع محمد صلاح بخصوص أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حرب مدير المنتخب الأولمبى أن الفراعنة حققوا استفادة كبيرة من معسكرهم الأخير، والذى أقيم ضمن خطة الاستعداد لأولمبياد باريس 2024.

وقال مدير المنتخب، فى تصريحات عبر برنامج "كيك أوف" على أون سبورت إف إم: "معسكر كان مفيد وماتشين كانوا جيدين جدا استفدنا منهم، أوزبكستان من أحسن التجارب، مباراة الجمهور كان فيها مليان، اوزبكستان مدرسة مختلفة واستفدنا منها".

وأضاف حرب: ميكالى لم يكن راضياً بنسبة كبيرة على مستوى مباراة الأمس، وقال للاعبين لازم يكون عندنا أفضل من كدة، وهناك توقف فى شهر نوفمبر المقبل، شغالين عليه مدرسة جديدة من أمريكا، بنخاطب كل الاتحادات وعايزين مدارس مختلفة ومستويات أقوى ومش مهم النتائج فى المباريات الودية.

وواصل مدير المنتخب: ميكالي عنده مبدأ أن أي لاعب يروح من المنتخب الأولمبي للأول ده أفضل لينا وللاعب، وبيكون ده من مصلحتنا عشان الدافع والمعنويات، إبراهيم عادل ومحمد حمدى والمرة دى كوكا، دول ولاده وهو اللى أظهرهم عشان يروح للمنتخب الأول، وبيفرق معاه التدريب مع صلاح وتريزيجيه وغيرهم من النجوم.

وأكمل محمود حرب: المنتخب بابه مفتوح لأى لاعب، المعسكر الماضى 3 لاعبين جدد، المنافسة شرسة لاختيار 15 لاعبا من المنتخب الأولمبى لدورة باريس، بالإضافة إلى الـ3 الكبار، والراجل بيقول اللى بيحافظ على ادائه الجيد هيكون معانا، وميكالي بيتابع كل المباريات فى الدورى وأيضاً دورى الدرجة الثانية.

واختتم: لسة بدرى فى شهر 7 على اختيار الكبار، لكن لا خلاف على إن الراجل عايز صلاح لكن حتى الآن لم يتم تواصل مع صلاح لاستطلاع رأيه فى الانضمام للمنتخب فى الأولمبياد، ميكالى هيستقر على الأسماء الكبيرة بناء على الوديات والتجارب والفترة المقبلة مع الوضع فى الاعتبار احتمالية إصابة لاعبين.