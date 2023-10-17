شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لمدربى الناشئين بالمصرى مع ثنائى الدورى الإنجليزى عبر تطبيق زووم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة وتجربة هي الأولى للنادي المصري يقوم إبراهيم هلهول المدرب المصري بالاتحاد الانجليزي والمدرب الانجليزي دارك ويليامز مدرب بلاك بيرن روفررز بعمل ورشة تدريبية من خلال تطبيق الزووم ميتينج لمدربي قطاع الناشئين بالنادي المصري تحت قيادة عباس نور الدين .

وتتضمن الدورة التدريبية " Fa For corner models"، وسوف يحصل كل مدربي القطاع شهادة للمشاركة في الدورة التدريبية.

ويخوض المصري تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بنادي المقاولون العرب، وذلك ضمن معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، حيث حرص علي ماهر على رفع الحمل البدني للاعبين.

وكان المصري قد فاز في الجولة الماضية على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن مروان حمدى، لاعب المصرى، حصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية التى جرت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.