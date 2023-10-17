شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب على فرج من بطولة كأس جراسهوبر للاسكواش وعسل يتصدر المنافسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، الانسحاب من بطولة كأس جراسهوبر وذلك لأسباب شخصية، وحل مصطفى عسل المصنف الثالث عالمياً، في قمة جدول المنافسات بدلاً من علي فرج.

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات بطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة بين 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويشارك فى البطولة 12 لاعباً من مصر بعد انسحاب علي فرج، بواقع 5 لاعبين فى منافسات الرجال، و7 لاعبات فى منافسات السيدات.

5 لاعبين في منافسات الرجال: مصطفى عسل، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار.

7 لاعبات في منافسات السيدات: نور الشربيني، روان العربي ، هانيا الحمامي، فيروز أبو الخير، هنا معتز، كنزي أيمن، مريم متولي.

ويحمل الثنائي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالمياً للرجال، لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس جراسهوبر.