شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مبدئى بين المصرى وعصام ثروت على تجديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسؤولو النادي المصري إلى اتفاق مبدئى مع عصام ثروت حارس مرمى الفريق، على تجديد تعاقده لمدة موسمين مع النادي البورسعيدي.

وكان ”الخليج 365”، قد كشف في وقت سابق عن بدء مفاوضات التجديد بين المصري واللاعب، خاصة وأن عصام ثروت ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري وبالتحديد في 30 يونيو المقبل.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة طلائع الجيش، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري قد فاز في الجولة الماضية على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن مروان حمدى، لاعب المصرى، حصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية التى جرت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.