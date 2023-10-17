شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو وسمير عدلى يطيران لتنزانيا اليوم قبل بعثة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلى مساء اليوم الثلاثاء إلى تنزانيا برفقة سمير عدلي المدير الإداري، ليسبقا بعثة ‏الفريق إلى العاصمة دار السلام.‏

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبل فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة، وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

ويأتي سفر خالد بيبو إلى تنزانيا من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب، قبل مواجهة سيمبا المرتقبة في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي.‏

وواصل الأهلى أمس تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏القادم في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏

كان الاهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.