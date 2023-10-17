شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب الكاراتيه فى بطولة العالم بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في بطولة العالم التي تقام بالمجر في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجارى .

القائمة تضم 22 لاعب ولاعبة على مستوى الكبار، وهم عمرو علاء، على الصاوى، عبد الله ممدوح، يوسف عماد ، طه طارق، عبد الله هشام ، أحمد المصرى ، عمر أشرف، ريم سلامة، أحرم حمدى، نورسين كمال ، علا متولى ، منة شعبان ، سهيلة أحمد ، دهب ياقوت، صلاح الدين محمد ، زياد محمد ، عبد الرحمن هشام، مصطفى محمد ، اية هشام، أسماء مجدى، نهى عمرو.

ويرأس البعثة في البطولة عصام عبد الرؤوف عضو مجلس الإدارة، و خالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد، بالإضافة إلى مراد عاصم رئيس الجهاز الفنى، و عبدالفتاح النجار مدير فنى، ومحمد عبد الرحمن تاتو ، و هانى قشطة ، وإبراهيم مجدى مدربين، و احمد الصاوى طبيب

من ناحية أخرى يستعد المنتخب المصري للكاراتيه للمشاركة فى منافسات دورة الألعاب القتالية العالمية والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 18 وحتى 23 أكتوبر الجاري.

ويشارك المنتخب المصري للكاراتيه بأربعة لاعبين تحت 21 سنة هم: “أحمد أيمن لطفي في كوميتيه وزن 67 كجم، محمد صلاح كوميتيه وزن 60 كجم، ملك محمد فهمي كوميتيه وزن 50 كجم، نورهان محمد سلامة كاتا“.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “نصر محمد إداري البعثة، والسيد سعيد محمد مديرًا فنيًا“.

ويشارك في منافسات البطولة 96 رياضيًا حيث سيتم تمثيل ما لا يقل عن 42 دولة في مسابقة الكاراتيه ضمن دورة الألعاب القتالية العالمية، وهو ما يعد شهادة على شعبية هذه الرياضة حول العالم.

ويقتصر هذا الحدث على الرياضيين في فئات تحت 21 سنة وسيتنافس بعض لاعبي الكاراتيه الواعدين في العالم على الميدالية الذهبية في هذا الحدث.