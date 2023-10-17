شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ سيف الجزيرى وسكر فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
يأتي ذلك وفقا لبرنامج موضوع للاعب من قبل الجهاز الفني للفريق لتجهيز الجزيري للمباريات المقبلة، وقام اللاعب بالركض حول الملعب عقب انتهاء المران وخاض تدريبات متنوعة، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، بعد خوض جميع فقرات المران الجماعي بشكل طبيعي سواء الحصة التأهيلية أو الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية.
كما خاض حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران، ولم يشارك حاتم سكر في باقي فقرات المران الذي أقيم على ملعب الترسانة وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، و تم الاكتفاء بأداء تدريبات الجيمانيزيوم فقط.
وشهد المران فقرة تدريبات خططية خاصة تحت إشراف مدحت عبد الهادي المدرب العام على هامش المران، وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات تمرير الكرة في مساحات مختلفة بأسرع وقت ونقلها للمكان المطلوب .
وفي الجزء الثاني قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، و أدت كل مجموعة فقرة خاصة بالتسديد على المرمى بجانب العرضيات و أمور تكتيكية أخرى ، وتولى مدحت عبد الهادي المدرب العام قيادة مجموعة، في حين قام أحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين بقيادة المجموعة الثانية.
عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية بطول الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها، و حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين تعليمات فنية خاصة من خلال محاضرات متواصلة و سريعة داخل أرضية الملعب، وشهدت التقسيمة حماس وتركيز من جميع اللاعبين من خلال تنفيذ كل الأمور الفنية المطلوبة منهم.
ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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