تدريبات تأهيلية لـ سيف الجزيرى وسكر فى الزمالك

القاهرة - سامية سيد - خاض سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية إضافية، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا لبرنامج موضوع للاعب من قبل الجهاز الفني للفريق لتجهيز الجزيري للمباريات المقبلة، وقام اللاعب بالركض حول الملعب عقب انتهاء المران وخاض تدريبات متنوعة، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، بعد خوض جميع فقرات المران الجماعي بشكل طبيعي سواء الحصة التأهيلية أو الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية.

كما خاض حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران، ولم يشارك حاتم سكر في باقي فقرات المران الذي أقيم على ملعب الترسانة وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، و تم الاكتفاء بأداء تدريبات الجيمانيزيوم فقط.