شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يصل القاهرة خلال ساعات لقيادة الزمالك استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول بالزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء إجازته التى حصل عليها وتوجه إلى لندن خلال اليومين الماضيين.

ومن المقرر أن يقود أوسوريو تدريبات الفريق غدا الاربعاء استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من بطولة دورى نايل .

تواجد الكولومبي فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب وصول المدرب إلى القاهرة خلال الساعات الماضية بعد قضاء إجازة سريعة مع أسرته في بلاده، وقاد فريدي هيريرا هيرناندو التدريبات اليوم بصحبة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد.