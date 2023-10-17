شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية الدولية تضم إسرائيلية فى التشكيل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، عقب اجتماعها الـ141 في مومباي، الهند، اليوم الثلاثاء، عن ضم ثمانية أعضاء جدد في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية، بواقع 4 سيدات و4 رجال، مما رفع نسبة السيدات في عضوية اللجنة الأولمبية الدولية إلى 41.1 في المائة، بما يتماشى مع طموح الأولمبية الدولية في زيادة تمثيل المرأة في هياكل الإدارة.

وبعد التصويت، انتخبت الجلسة يائيل أراد من إسرائيل للانضمام إلى العضوية، كانت أراد، لاعبة الجودو السابقة، وأول حائزة على ميدالية أولمبية من إسرائيل، حيث فازت بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية في برشلونة عام 1992.

كما تم انتخاب بالاز فورجيس، وهو مسؤول رياضي من المجر، لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية، بصفته عضوًا في لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية لدورة الألعاب الأولمبية الخامسة والثلاثين، بريسبان 2032.

كما انتخبت الدورة اللاعبة الأولمبية وعضوة الكونجرس السابقة من بيرو، سيسيليا روكسانا تيت فيلاكورتا لعضوية المجلس، وهي لاعبة كرة طائرة، شاركت في ثلاث نسخ من الألعاب الأولمبية: موسكو 1980، ولوس أنجلوس 1984، وسيول 1988 حيث فازت بالميدالية الفضية للفريق.

وتم انتخاب كل من أراد وفورجيس و فيلاكورتا لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية كأفراد مستقلين.

في الوقت نفسه، ووفقًا للقاعدة 16.1.1.1 من الميثاق الأولمبي، والتي تسمح بانتخاب ما يصل إلى سبعة أعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية في حالات خاصة دون الحاجة إلى الجنسية أو متطلبات اللجنة الأولمبية الوطنية (NOC، انتخبت الجلسة ميشيل يوه من ماليزيا ومايكل مرونز من ألمانيا كأفراد مستقلين.

تم أيضًا انتخاب مرشحين، بناءً على مهامهم داخل الاتحاد الدولي (IF) وهما، بيترا سورلينج من السويد، رئيسة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، وجاي يول كيم من جمهورية كوريا، ورئيس الاتحاد الدولي للتزلج،. وفي الوقت نفسه، تم انتخاب محرز بوصيان من تونس لعضوية اللجنة بصفته رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، وبهذه الانتخابات يصل إجمالي عدد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية إلى 107