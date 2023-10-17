شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأوليمبى تهبط فى دبى ترانزيت قبل العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت بعثة منتخب مصر الأوليمبى في دبى ترانزيت قبل استئناف رحلة العودة للقاهرة بعد الفوز على المنتخب الاوزباكستانى بهدفين مقابل هدف ودياً.

وتعود بعثة المنتخب الاوليمبى إلى القاهرة فى السادسة مساء اليوم بعد مواجهة أوزبكستان أمس الاثنين فى طشقند، فى ظل استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وفاز منتخب مصر على الأردن ودياً بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: "حمزة علاء- علي الجابري- محمد أحمد "سيحا" -أحمد عيد- محمد أشرف- محمد طارق- محمد مغربي- حسام عبد المجيد- زياد فرج- عمر فايد- محمد حمدي- أحمد سيد عبد النبي- محمود عبد الرسول -محمود صابر- عربي بدر- محمد شحاتة- مصطفى سعد- أحمد نبيل "كوكا"- على زعزع- محمود جهاد- أحمد عاطف "قطة"- أحمد جمال- أحمد فوزي- أحمد نادر حواش- ماجد هاني -أسامة فيصل وبلال مظهر عبد الرحمن".

وغاب عن مباراة المنتخب الأولمبي وأوزبكستان الودية كل من: محمد مغربي وإبراهيم عادل للإصابة وأحمد نبيل كوكا لارتباطه بمعسكر المنتخب الأول ومصطفي ميسي وماجد هاني ومحمود عبد الرسول لعدم استكمالهم أوراق السفر.