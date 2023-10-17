شكرا لقرائتكم خبر عن سباعى الأهلى الدولي ينتظم فى المران اليوم.. وكولر يحدد البرنامج الاستشفائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم سباعي الأهلي الدولي، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد حسن كوكا وحسين الشحات، في تدريبات الفريق الأحمر مساء اليوم الثلاثاء قبل السفر إلى تنزانيا عصر غدا لمواجهة سيمبا التنزاني في بطولة دوري السوبر الإفريقي، بعد عودتهما من الإمارات عقب انتهاء معسكر منتخب مصر الفراعنة في أجندة شهر أكتوبر الجاري، وخوض مباراتين وديتين ضد منتخبي زامبيا والجزائر.

وفاز منتخب مصر على زامبيا بهدف نظيف قبل أن يتعادل مع الجزائر بهدف لمثله.

ويخوض سباعي الأهلي الدولي تدريبات استشفائية على هامش مران الأهلي اليوم، خشية من تعرضهم للإجهاد بعد خوض مباراتي زامبيا والجزائر ورحلة السفر من الإمارات إلى القاهرة، على أن يخوضوا تدريبات جماعية وينتظموا في التقسيمة بدءا من غدا الأربعاء قبل السفر لتنزانيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبلة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

كان الاهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.