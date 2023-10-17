شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة "الفرصة الأخيرة" بين إيهاب جلال وصالح جمعة فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلى جلسة مع لاعبه صالح جمعة صانع ألعاب الفريق طالبه خلالها بضرورة تكثيف جهوده للعودة للتشكيل الأساسى للدراويش مع عودة مسابقة الدوري المتوقفة بسبب الأجندة الدولية.

وطالب جلال لاعبه بإستغلال الفرصة الأخيرة له مع الدراويش هذا الموسم حتى يستعيد رونقه المفقود في الملاعب المصرية بسبب طول فترات غيابه.

ومن جانبه وعد صالح جمعة مدربه بالتركيز في التدريبات وإنقاص وزنه حتى يستعيد فورمته الفنية والبدنية بأسرع وقت.

وكلف إيهاب جلال، أحمد سامح، مخطط أحمال النادى الإسماعيلى، بوضع برنامجاً بدنياً لصالح جمعة بعد غياب اللاعب عن الظهور مع الإسماعيلى في أول ثلاث مباريات بالدوري بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية، بجانب شكواه من كدمة فى كاحل القدم.

ويرغب إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلى فى تجهيز صالح جمعة للاستعانة بجهوده في المباريات المقبلة للدراويش ، ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فاركو المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.