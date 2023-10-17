شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يخضع لفحوصات طبية بتركيا بعد الإصابة فى الكاحل أمام الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون التركي، لفحوصات طبية في تركيا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المنتخب الودية أمام الجزائر.

وكشف التشخيص المبدئى أن الإصابة جاءت في الكاحل ، على أن تحسم الفحوصات الطبية والبرنامج التأهيلي مع فريقه التركي ليتحدد موقفه من المشاركة بالمباريات.

وتعادل منتخب مصر أمام نظيره الجزائري، بهدف لكل منهما، حيث تقدم حمدي فتحي للفراعنة، وتعادل إسلام سليماني في الوقت القاتل لمحاربي الصحراء، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الإثنين، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.