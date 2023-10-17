شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يكشف 5 مفاجآت فى ندوة الخليج 365.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة ونجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، العديد من المفاجآت فى ندوة الخليج 365، فهو النجم الذى مارس لسنوات طويلة الهواية التي يعشقها أكثر من غيرها فى تسجيل الأهداف المؤثرة فى اللحظات القاتلة، سواء مع الأهلي أو منتخب مصر، حتى بدا كأنه يتلذذ فى تعذيب المنافسين كروياً فى "الوقت الضائع".. ولكن داخل ندوة الخليج 365 سدد طلقاته المدوية طوال الـ90 دقيقة ولم ينتظر للوقت الضائع.

ويعد عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التي توجته ملك للدقائق القاتلة، حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الأهلى والفراعنة فى أصعب أوقات المباريات.

وتوج عماد متعب بـ25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية وتوج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وجاءت مفاجآت عماد متعب كالتالى..

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