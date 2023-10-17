شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الاتحاد الدولى للاسكواش: مصر تضمن الحفاظ على القمة لـ5 سنوات وأمريكا أقوى منافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش، أن مصر قادرة على الحفاظ على التواجد بقمة اللعبة حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، والتي يشارك خلالها الاسكواش لأول مرة في الأولمبياد.

وقال درويش في تصريحات لـ ”الخليج 365”: ملف الأولمبياد كان الأهم بالنسبة لنا من 3 سنوات، دخلت الاتحاد الدولي من 3 سنوات بهدف العمل على هذا الملف، الشعب المصري كان يتمنى فك طلاسم "لماذا لا ينضم الاسكواش إلى الأولمبياد؟"، وضعنا ملف قوي جدا نال إعجاب اللجنة المنظمة في لوس أنجلوس وعقدنا اجتماعات عديدة مع اللجنة الأولمبية الدولية.

أضاف: الاسكواش سيتم تمثيله في المنافسات الفردية على الأغلب، بواقع 3 ميداليات للرجال ومثلهم للسيدات، وقطاع الناشئين في مصر قادر على تقديم أبطال للأولمبياد، لدينا قاعدة عريضة ليست موجودة في العالم كله وأبطال عالم في الناشئين والناشئات وأعتقد بعد 5 سنوات سنحافظ أيضاً على تواجدنا على القمة.

واصل: أتمنى بعد دخول اللعبة إلى الأولمبياد أن تحظى بمزيد من الاهتمام الإعلامي والجماهيري والفترة المقبلة مهمة جدا للاسكواش في مصر وأتمنى أن نحصد ميداليات ذهبية.

واختتم: أتوقع أن تكون أمريكا أكثر الدول المنافسة لنا في الأولمبياد لديهم قاعدة ناشئين جيدة والبطولة ستقام على أرضهم، واستعانوا أيضا بمدربين مصريين، ولكننا نمتلك الموهبة والملاعب والمنافسة ستكون قوية ولدينا اليد العليا.