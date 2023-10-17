شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي توصى بفتح ملف تجديد عقد بيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة التخطيط فى النادي الأهلي بضرورة بدء مفاوضات تجديد عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح أيمن الفريق الأحمر، والذى ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، باعتباره من العناصر الأساسية فى صفوف الأهلي والتي لا غنى عنها بفضل المستويات المميزة التى يقدمها مع المارد الأحمر خاصة فى الموسمين الماضي والجارى.

وساهم بيرسي تاو مع الأهلي فى التتويج بخمس بطولات الموسم الماضي، هي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقب السوبر المصري "مرتين"، بخلاف تألقه فى الموسم الجارى واعتلاء صدارة هدافي الأهلي فى الدوري برصيد 4 أهداف فى مباراتين فقط.

وترى لجنة التخطيط أن فتح ملف تجديد عقد بيرسي تاو مبكراً أمر ضروري من أجل الحفاظ على استقرار الفريق وتركيز اللاعب، وتحصينه من الإغراءات الخارجية، لاسيما مع ما يتردد من اهتمام أندية تركية وسعودية بالتعاقد مع اللاعب الجنوب إفريقي في الانتقالات الشتوية يناير المقبل أو بعد نهاية الموسم.

ويرتبط بيرسي تاو بعقد مع الأهلي لمدة 4 سنوات ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث إن العقد الموقع بينه وبين الأهلي يقضي بالتوقيع لمدة ثلاثة مواسم مع أحقية تجديد عقده لموسم رابع وهو ما قام به الأهلي، باعتبار أن اللاعب انضم للأهلي في بداية الموسم قبل الماضي، ويقضي حاليا موسمه الثالث مع الأهلي في الوقت الحالي.