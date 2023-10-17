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على هامش اللقاء الودى.. اتحاد الكرة و المتحدة للرياضة يهديان درعا لرئيس الاتحاد الجزائري

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القاهرة - سامية سيد -  

أهدى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، الدرع الخاص بهما إلى وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم على هامش المباراة الودية التى أقيمت بين منتخبي مصر والجزائر مساء أمس باستاد هزاع بن زايد بالإمارات. 

 

وعقد جمال علام وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة جلسة مع رئيس الاتحاد الجزائري قبل المباراة، شهدت التأكيد على العلاقات القوية التي تجمع الجانبين والتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

 

تعادل منتخب مصر أمام نظيره الجزائري، بهدف لكل منهما، حيث تقدم حمدي فتحي للفراعنة، وتعادل إسلام سليماني في الوقت القاتل لمحاربي الصحراء، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الإثنين، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: "محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد".

 

بينما جاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي: "حراسة المرمى: ماندريا، الدفاع: عيسى مندي، بنسبعيني، توبا، زروقي، وفي الوسط: فيجولي، شعيبي، سعيد بن رحمة، وفي الهجوم: يوسف عطال، رياض محرز، أمين جويري".

 

وتمكن منتخب مصر من التسجيل بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمود تريزيجيه على رأس علي جبر الذي مرر كرة رائعة لحمدي فتحي ليسدد الكرة داخل الشباك.

 

وفي الدقائق الأخيرة تحمل دفاع منتخب مصر عبء الهجوم الثقيل للمنتخب الجزائري الذى أسفر في الوقت القاتل عن هدف سجله إسلام سليماني لينهى اللقاء الودي المثير على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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