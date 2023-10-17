شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش اللقاء الودى.. اتحاد الكرة و المتحدة للرياضة يهديان درعا لرئيس الاتحاد الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أهدى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، الدرع الخاص بهما إلى وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم على هامش المباراة الودية التى أقيمت بين منتخبي مصر والجزائر مساء أمس باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وعقد جمال علام وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة جلسة مع رئيس الاتحاد الجزائري قبل المباراة، شهدت التأكيد على العلاقات القوية التي تجمع الجانبين والتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.