أبرزها قمة إنجلترا وإيطاليا.. جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 17 - 10 - 2023، عدد من المباريات الهامة ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بالإضافة إلى بعض المواجهات الودية.

في تصفيات كأس أمم أوروبا، تعد أبرز المواجهات هي مباراة إنجلترا ضد إيطاليا، في الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024 بألمانيا.

ومن المباريات الودية القوية التي تقام اليوم، اليابان مع تونس وكوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا، والسعودية ومالي.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو" 2024

فنلندا × كازاخستان، تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة beIN Sports HD 1

صربيا × الجبل الأسود، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة beIN Sports HD 3

ليتوانيا × المجر، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

إيرلندا الشمالية × سلوفينيا، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة beIN Sports HD 8

سان مارينو × الدانمارك، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة beIN Sports HD 4

إنجلترا × إيطاليا، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة beIN Sports HD 1

مالطة × أوكرانيا، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة beIN Sports HD 5

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

المغرب × ليبيريا، تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل علة قناة beIN Sports HD 6

مباريات ودية

أوغندا × زامبيا، تقام المباراة في تمام الساعة 1 ظهراً بتوقيت مصر والسعودية.

اليابان × تونس، تقام المباراة في تمام الساعة 1:10 ظهراً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة الوطنية التونسية 1.

كوريا الجنوبية × فيتنام، تقام المباراة في تمام الساعة 2 ظهراً بتوقيت مصر والسعودية.

موريتانيا × بوركينا فاسو، تقام المباراة في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مقدونيا الشمالية × أرمينيا، تقام المباراة في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

طاجيكستان × ماليزيا، تقام المباراة في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

السعودية × مالي، تقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة SSCHd1 وKSA Sports 1 HD.

جمهورية الكونغو × أنجولا، تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

البحرين × الفلبين، تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الإمارات × لبنان، تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

قطر × إيران، تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية تنقل على قناة beIN Sports المفتوحة.

غينيا × الجابون، تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

كوت ديفوار × جنوب إفريقيا، تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

فرنسا × إسكتلندا، تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية تنقل على قناة beIN Sports HD 2.

دوري المحترفين المصري "دوري القسم الثاني أ"

القناة × دكرنس، تقام المباراة في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أبو قير للأسمدة × وادي دجلة، تقام المباراة في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

لافيينا × بتروجيت، تقام المباراة في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة أون تايم سبورت 1.

طنطا × السكة الحديد، تقام المباراة في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة أون تايم سبورت 2.

المصرية للاتصالات × غزل المحلة، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة أون تايم سبورت 2.

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

باكستان × كمبوديا، تقام المباراة في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت مصر والسعودية.

سريلانكا × اليمن، تقام المباراة في تمام الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت مصر والسعودية.

تيمور الشرقية × تايبيه، تقام المباراة في تمام الساعة 2 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ماكاو × ميانمار، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بنغلادش × جزر المالديف، تقام المباراة في تمام الساعة 2:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بوتان × هونغ كونغ، تقام المباراة في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

لاوس × النيبال، تقام المباراة في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بروناي دار السلام × إندونيسيا، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.