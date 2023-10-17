شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أسبوعين من إعلانه.. تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وسائل إعلام إسبانية هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» لعام 2023، التي تنظمها مجلة فرانس فوتبول، قبل أسبوعين من موعد حفل إعلان الفائزين، الذي يحل الاثنين 30 أكتوبر الجاري.

وأكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، ولاعب نادي إنتر ميامي الحالي وباريس سان جيرمان السابق، سيكون الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.

وأوضحت الصحيفة خلال تسريبها لنتيجة التصويت على الفائزين بالكرة الذهبية، أن ميسي سيفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، بسبب تحقيقه بطولة كأس العالم 2022 في قطر مع منتخب الأرجنتين، ليصبح أول لاعب محترف في ناد غير أوروبي يحصل على الجائزة.

وأشارت إلى أن آيتانا بونماتي لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا للسيدات، هي الفائزة بالكرة الذهبية في الكرة النسائية.

وأوضحت أن آيتانا بونماتي حققت دوري أبطال أوروبا مع ناديها وكأس العالم مع منتخب بلادها، وأنها ستخلف زميلتها في الفريقين أليكسيا بوتياس، الفائزة بالكرة الذهبية العام الماضي، لتصبح هي الأفضل في 2023.