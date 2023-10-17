شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» السعودي يختبر قوته أمام مالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يواجه المنتخب السعودي الثلاثاء نظيره المالي في ختام معسكر «الأخضر» الإعدادي بمدينة لاجوس البرتغالية، تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب «الأخضر» الجديد.

وخاضت السعودية مباراة سابقة الجمعة ضد نيجيريا، انتهت بالتعادل 2-2، ولا يزال مانشيني مدرب مانشستر سيتي ومنتخب إيطاليا السابق يبحث عن الانتصار الأول في رحلته التدريبية الأولى خارج أوروبا.

وتعود المواجهة الأولى بين السعودية ومالي إلى 1996 في مباراة ودية انتهت بفوز الأخيرة 3-1 قبل أن تسدد السعودية الفاتورة بفوز عريض عام 1997 5-1،وتعادل المنتخبان 1-1 في آخر لقاء أقيم بينهما عام 2019 في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وعلى مستوى التصنيف الدولي،تحتل السعودية حتى سبتمبر الماضي المركز 57 بينما تتقدم مالي في المركز 49.

وحسب التدريب الأخير للمنتخب السعودي يتجه التقني الإيطالي إلى إعادة تكوين التشكيلة الأساسية التي بدأ بها مباراة نيجيريا، حيث ينتظر مشاركة عدد من اللاعبين الذين غابوا عن اللقاء السابق مثل المدافع علي لاجامي الذي التحق بالمعسكر، لتعويض غياب حسن كادش العائد للسعودية بسبب الإصابة، ومشاركة منتظرة لسلطان الغنام وسعود عبد الحميد بعد أن غابا عن اللقاء الماضي، وياسر الشهراني وسالم الدوسري وسلمان الفرج الذين شاركوا في جزء من شوط المباراة الثاني أمام نيجيريا.