شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم مانشستر يونايتد تتراجع 22 في المئة.. واجتماع مصيري الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تراجعت أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنسبة 22 في المئة بعد انسحاب القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني من صفقة شرائه وتقدم البريطاني «سير» جيم راتكليف بعرض لشراء ربع أسهم النادي مقابل 1.4 مليار استرليني.

ووفق التقرير، فقد النادي 600 مليون جنيه استرليني من قيمته السوقية، ثم تحسن الوضع يوم ( الاثنين) لكنه ظل فاقداً لـ170 مليون جنيه استرليني من قيمته قبل غلق البورصة في التاسعة مساء بتوقيت جرينتش.

وتوعدت رابطة المشجعين في يونايتد بمواصلة الاحتجاجات ضد المالكين الأمريكيين آل جليزر وقال متحدث باسم الرابطة: «لا نريد أسهماً جديدة، نحن نريد إزالة آل جليزر، الوباء الذي شل النادي 18 عاماً».

وسيكون الخميس يوماً عصيباً في ملعب أولد ترافورد ليس بسبب وجود مباراة، فكتيبة الهولندي ايريك تن هاغ تواجه شيفيلد يونايتد يوم السبت المقبل، بل لاجتماع راتكليف وفريقه القانوني مع 12 عضواً في إدارة النادي. ملياردير البتروكيمياويات يحتاج إلى غالبية أصوات الأعضاء كي يمرر صفقة شراء 25 في المئة من الأسهم، وفي حال تعادل معسكر الموافقين مع معسكر الرافضين سيحسم جويل وشقيقه أفرام جليزر، الشريكان في رئاسة مجلس الإدارة، القرار.

وقلص أفرام (62 عاماً) في 2021 حصته وباع 5 ملايين سهم مقابل أكثر من 70 مليون جنيه استرليني ما قلص حقه في التصويت إلى 14 في المئة فقط، بينما يملك جويل (56 عاماً) أكثر الأسهم من بين أشقائه الستة بنسبة 19 في المئة،وهو الأكثر تأثيراً في القرارات الحاسمة.

ويترأس جويل وشريكاه وشقيقاه بريان وإدوارد رئاسة مجلس إدارة فريق كرة القدم الأمريكية تامبا باي بوكانييرز الذي اشتراه والدهما مالكوم في عام 1995. جويل أيضاً مؤسس ورئيس مجلس إدارة «جليزر للعقارات» ويدير محفظته التجارية الخاصة في العقارات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وباع كيفن وإدوارد في عام 2021 قرابة تسعة ونصف مليون سهم في مانشستر يونايتد ما قلص أسهم العائلة إلى 69 في المئة فقط في النادي.

بريان (58 عاماً) منخرط أكثر في إدارة تامبا باي بوكانييرز كما يرأس بالشراكة نادي ديجيتال ميديا كوميتي المنافس بكرة القدم الأمريكية وتترأس الشقيقة دارسي مؤسسة تامبا باي بوكانييرز المسؤولة عن العديد من البرامج المجتمعية.

في اجتماع الخميس سيلعب المدير التنفيذي ريتشارد أرنولد دوراً كبيراً في المفاوضات بعدما تحول من منصب المدير التجاري إلى المدير التنفيذي خلفاً لـ«إد وودوورد».

أرنولد متخصص في العلاقات الرقمية ووسائل الإعلام ويعمل في النادي منذ 2007 والتقى العام الماضي بالمشجعين الغاضبين بعد تخطيطهم للتجمع أمام منزله. وسيحضر الاجتماع المدير المالي كليف باتي الذي انضم لليونايتد في 2016 وتم تعيينه في الإدارة في 2017.

وسيحضر المفاوضات أيضاً مدير القسم القانوني باتريك ستيورات الذي انضم للنادي في 2006 ثم عمل في محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في سويسرا منذ 2018 وعمل في رابطة النادي الأوروبي، ونجح مع فريق التسويق في بيع الحقوق التجارية لمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل عودته لليونايتد.

المدير المستقل روبرت ليتاو، واحد من 3 مديرين مستقلين مسؤولين عن تمثيل حملة أقلية الأسهم وهو مدير شريك في بنك روتشيلد وخبير في أسواق رأس المال. مانو شاوني عضو آخر في اجتماع الخميس وشغل منصب المدير التنفيذي لمجلس الكريكيت العالمي، وعمل قبل ذلك في شبكة ESPN.

وترك شاوني منصبه في مجلس الكريكيت بعد ادعاءات حول تنمره وسلوكياته المتعالية والتي نفاها. وأخيراً العضو رقم 12 هو المدير المستقل جون هووكس وهو شخصية معروفة في عالم الأزياء وعمل نائب رئيس مجلس إدارة في أرماني، ورئيساً لماركة رالف لوران في أوروبا والشرق الأوسط.