الامارات | قطر والسعودية والهند الأكثر شراء لتذاكر كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت قطر والسعودية والهند الدول الأكثر شراء لتذاكر مباريات كأس آسيا في كرة القدم المقررة في قطر مطلع العام المقبل، مع نفاد الدفعة الأولى من التذاكر، بحسب ما ذكرت اللجنة المنظمة الثلاثاء.

وبيع أكثر من 150 ألف تذكرة خلال الأيام الأولى من انطلاق المبيعات، فيما سيقوم المنظمون بإصدار مزيد من التذاكر خلال الفترة القريبة المقبلة.

وبلغ العدد الإجمالي للمبيعات 81,209 تذكرة، خلال الساعات الـ 24 الأولى من إعلان منظمي البطولة انطلاق المبيعات في 10 أكتوبر الجاري.

ويشارك في البطولة 24 منتخباً بواقع 51 مباراة في تسعة استادات بين 12 يناير و10 فبراير 2024.

وبعد استضافة المونديال الأول في الشرق الأوسط نهاية عام 2022، تحتضن قطر كأس آسيا للمرة الثالثة، بعد 1988 و2011.

وتقام مباراة الافتتاح بين قطر حاملة اللقب ولبنان في استاد لوسيل المونديالي الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يقارب 88 ألف مقعد، ومن المقرر أن يستضيف أيضاً النهائي.

وكان استاد لوسيل استضاف المباراة النهائية لمونديال قطر الذي أحرزته الأرجنتين على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وتبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات من 25 ريالاً قطرياً (نحو 7 دولارات)، فيما أشار المنظمون إلى أن بطاقة «هيّا» غير إلزامية للدخول إلى الاستادات.

وأضاف المنظمون ان التذاكر «ستتوفر على شكل تذاكر رقمية، يمكن تقديمها كتذاكر إلكترونية على الهاتف الجوال. وسيتمكن المشجعون من تنزيل التذاكر إلى محافظهم الرقمية، ويعني ذلك عدم الحاجة إلى اتصال هواتفهم بشبكة الإنترنت أثناء تواجدهم في الاستادات».