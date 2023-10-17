الامارات | تحدي دبي للياقة يستعد لدخول موسوعة غينيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الدورة السابعة من "تحدي دبي للياقة" محاولة غير مسبوقة لتحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية في قلب دبي. في 12 نوفمبر المقبل عن طريق استضافة العلامة الرياضية العالمية أديداس "أضخم حصة تدريبية للتمارين عالية الشدّة" - وهو تحدّي أسطوري سيُقام على شارع الشيخ زايد، حيث سيكون لجميع سكان دولة الإمارات وزوارها فوق سن 16 عاماً فرصة فريدة ليكونوا جزءاً من إنجازٍ رياضيّ تاريخي.

وتستهدف مبادرة "تحدي دبي للياقة" في تشجيع سكان دولة الإمارات على القيام بتمارين رياضية يومية لمدة 30 دقيقة على مدار 30 يوماً، ستقوم Les Mills بإرشاد المشاركين خلال تمرين تحفيزي مميز بقيادة مدربين عالميين وتزويدهم بأحدث أنواع الألبسة الرياضية التي توفرها أديداس، ويتضمن التدريب معالم دبي المميزة مثل متحف المستقبل.

يُمثّل التعاون بين أديداس وLes Mills و"تحدي دبي للياقة" جهداً رائداً لإعادة تعريف مجال الرياضة واللياقة البدنية. حيث تجمع التقنية الفريدة مع تجارب اللياقة الرائعة لتُحدّد معايير جديدة لعُشّاق التمرين وتُلهم الجيل القادم من مُحبّي اللياقة.