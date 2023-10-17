"فلسطين حرة".. أسطورة فرنسا يتضامن مع فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تضامن إريك كانتونا أسطورة منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد السابق مع الشعب الفلسطيني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتب إريك: "الدفاع عن حقوق الإنسان لدى الفلسطينيين لا يعني أنك تدعم حماس، قول فلسطين حرة لا يعني معاداة للسامية أو إنك تريد زوال جميع اليهود".

أضاف: "فلسطين حرة تعني أن يتحرروا من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسرق أبسط حقوقهم الإنسانية منذ 75 عاما، تعنى توقفوا عن حبس 2.3 مليون مواطن فلسطيني في أكبر سجن مفتوح بالعالم ونصفهم من الأطفال.

اختتم: "فلسطين حرة تعني أوقفوا التمييز العنصري التي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، تعنى أعطوا الفلسطينيين التحكم في البنية التحتية لأراضيهم".

يذكر أنه تضامن كثير من لاعبي كرة القدم في فرنسا مع القضية الفلسطينية مثل، مصطفى محمد لاعب نانت، يوسف عطال لاعب نيس.