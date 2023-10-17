اتحاد الكرة يتحرك لاستضافة مباريات المنتخب في تصفيات المونديال بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد غرابة مدير المنتخب الوطني الأول، تحرك اتحاد الكرة، من أجل استضافة مباريات دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2026، في القاهرة.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من: بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وقال محمد غرابة، في برنامج إذاعي: "أرسلنا لكل منتخبات المجموعة من أجل استضافة مبارياتنا ضدهم في مصر، خاصة وأنه ليس لديهم ملعب حتى الآن معتمد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأوضح "غرابة": "نتواصل مع جميع الاتحادات في أفريقيا، وسيكون من الجيد استضافة تلك المباريات في مصر، وستساعد الفراعنة على توفير ظروف جيدة للاعبين والجهاز الفني، من أجل التأهل".

وكان منتخب مصر تعادل أمس مع نظيره منتخب الجزائر، 1\1 وديا، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات.