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عناية كاملة بالأبطال.. أشرف صبحي يلتقي باللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين

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محمد اسماعيل - القاهرة - التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، والتي تهدف إلى توفير رعاية طبية للرياضيين في مختلف المنتخبات واللعبات الفردية والجماعية.

تناول اللقاء تقديم أطروحات حول كيفية توفير الرعاية الطبية للاعبين بمختلف انواعهم والتي تتضمن "قدامي الرياضيين، لاعبي المنتخبات القومية المختلفة، اللاعبين المسجلين في الاتحادات المختلفة".

فى بداية الاجتماع أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره للجهود التي يبذلها جميع أعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم وحرصهم على الخروج بمنظومة تخدم الرياضيين في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بجميع الرياضيين في كل الالعاب وتعمل على تسخير طاقاتها من أجل الشباب وخدمة الرياضيين.

وأضاف وزير أن المشروع الذي تم مناقشته اليوم سيتم خلاله وضع تصور لتوفير رعاية طبية متكاملة للأبطال والرياضيين المصريين، بالإضافة إلى قدامي الرياضيين، وأيضا التأكيد على أهمية استدامة المشروع وتوفير الموارد المالية الخاصة به.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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