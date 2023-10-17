بلماضي يعلق على اشتباكه مع سعيد بن رحمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر على اشتباكه مع سعيد بن رحمة لاعب المنتخب، أثناء الخروج مستبدلا في ودية مصر، أمس.

استبدل بن رحمة في مباراة مصر، أمس، بالدقيقة 60، وأثناء الخروج لم يصافح المدرب، الذي "جر" اللاعب من قميصه بقوة.

قال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي عن لقطة اللاعب: "لا أريد التحدث عما حدث مع بن رحمة، هذه أمور تحدث في كرة القدم، هو لم يكن سعيدا عندما خرج، وأنا كذلك لم أكن سعيدا".

اختتم: "لا يمكننا إحداث قصة من هذه اللقطة، لا توجد أي فائدة للمنتخب في التحدث حول ما حدث".

يذكر أن منتخب الجزائر تعادل وديا مع منتخب مصر 1-1، أمس الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.