أحمد ناجي: الشناوي أحسن حارس في أفريقيا.. ولا يتحمل هدف الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب أحمد ناجي مدرب حراسة مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر في الفترة الحالية.

قال أحمد ناجي في برنامج إذاعي: "أرى أن محمد الشناوي لا يتحمل هدف منتخب الجزائر في مواجهة منتخب مصر أمس".

أضاف "ناجي": "هدف منتخب الجزائر كان صعب جدًا على الشناوي، ولا يستطيع أن يفعل فيها أكثر من ذلك، بل حاول مع الكرة للحظة الأخيرة وكان قريب من إنقاذها.

وأوضح: "الشناوي تصدى لأكثر من كرة خطرة لمنتخب الجزائر أمس، وكان سبب في ظهور منتخب مصر بصورة جيدة، وهو الأفضل في مصر وإفريقيا حاليا، وكان يستحق الرهان عليه من وقت طويل".