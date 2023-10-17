شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تدعم أطفال غزة: أصمت عندما ينامون وليس عندما يموتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت البطلة المصرية نور الشربيني بطلة العالم والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، رسالة دعم ومساندة لأطفال غزة، وذلك بعد استشهاد عدد كبير منهم في القطاع بعد الهجمات العنيفة التي شنها الجيش الاسرائيلي.

وكتبت نور الشربيني عبر حسابها على انستجرام: أصمت عندما ينام الأطفال وليس عندما يموتون.



نور الشربيني (1)



نور الشربيني

واعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ، خلال اجتماعها فى مومباي الهند، مشاركة الاسكواش فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (EB) قبل الدورة الـ 141 للجنة الأولمبية الدولية.

وجاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية كالتالي:

البيسبول/الكرة اللينة، والكريكيت (T20)، وكرة قدم العلم، واللاكروس، والاسكواش هي الرياضات الخمس التي قدمها المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إلى جلسة اللجنة الأولمبية الدولية القادمة كرياضات إضافية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 (LA28 )، وتم اقتراح هذه الرياضات الإضافية من قبل اللجنة المنظمة لـ LA28، لنسختها من الألعاب فقط، وتمت مراجعتها من قبل لجنة البرنامج الأولمبي قبل طرحها على المجلس التنفيذي.