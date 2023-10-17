شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الفراعنة بعد خوض وديتى زامبيا و الجزائر بالإمارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى معسكر المنتخب الوطنى الذى أقيم بالإمارات ، في إطار الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا ، و تصفيات كأس العالم 2026 ، و الذى خاض خلاله مبارتين وديتين امام زامبيا و الجزائر.

ولكن ماذا ينتظر المنتخب الفترة المقبلة ، و موعد المباريات و الارتباطات بعد انهاء معسكر الامارات ، هذا ما تجيب عنه السطورالتالية .

س: ما هي نتائج المنتخب في معسكر الإمارات ؟

ج : خاض المنتخب مباراتين في معسكر الإمارات، أمام زامبيا و الجزائر، حقق الفوز على زامبيا بهدف دون رد ، احرزه حمدى فتحى، و تعادل امام الجزائر بهدف لك من المنتخبين وسجل للفراعنة أيضا حمدى فتحى .

س: متى يعود منتخب مصر من الإمارات ؟

ج : تعود بعثة منتخب مصر من الإمارات مساء اليوم، الثلاثاء، على أن ينضم اللاعبون المحترفون إلى أنديتهم مباشرة من الإمارات.

س: ما ارتباطات المنتخب الفترة المقبلة ؟

ج : ومن المنتظر أن يبدأ منتخب مصر مباريات تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 خلال الفترة المقبلة، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

س: موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الجزائر ؟

ج : يلتقى منتخب مصر، مع نظيره الجيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم، يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل.

س: متى تقام بطولة أمم أفريقيا 2024؟

ج : تنطلق منافسات بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

س: ما موعد أول تجمع للمنتخب استعدادا لأمم أفريقيا ؟

ج: آخر مباراة محلية بمصر ستقام يوم 2 يناير وسيبدأ تجمع المنتخب من أجل الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا، وأول مواجهة ستكون يوم 14".