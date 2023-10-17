شكرا لقرائتكم خبر عن اجتياز 65 ناشئًا اختبارات الجودو بأندية سيتي كلوب بإشراف باسل الغرباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 65 ناشئًا في اجتياز اختبارات حزام الجودو التي نظمتها مجموعة أندية سيتي كلوب في فرعها بشبين الكوم تحت إشراف باسل الغرباوي المدير الفني للعبة في سيتي كلوب.

جاءت الاختبارات التي أقيمت في سيتي كلوب شبين ضمن سلسلة اختبارات تشمل جميع فروع النادي المنتشرة في أنحاء الجمهورية بهدف اتساع قاعدة ممارسة الجودو وتأهيل الأجيال الجديدة للمشاركة في البطولات الرسمية بعد اشهار سيتي كلوب رسميًا.

وتنفذ مجموعة أندية سيتي كلوب خطة تستهدف خدمة المنتخبات الوطنية في جميع اللعبات على مستوى الناشئين لبناء قاعدة رياضية حقيقية تتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة في جميع المجالات.