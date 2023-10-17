شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف عن جلسة مرتقبة مع فيتوريا لمناقشة الاستعداد لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام منتخب الجزائر ضمن المباريات الودية استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية 2024 ، مُشيراً إلى أن الفراعنة ظهروا بشكل قوي خلال المباراة الذي اُقيم أمس بالأمارات وإنتهى بالتعادل 1-1.

وقال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة منتخب مصر أمام الجزائر للبناء للفترة المقبلة، ونري أنها مباراة مهمة جدًا من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة الصعبة على المنتخب فى تصفيات كأس العالم ثم أمم إفريقيا.

وأضاف الكومي:" هناك جلسة تنسيقية خلال الفترة المقبلة بين اتحاد الكرة و بين فيتوريا وحازم إمام المشرف العام على المنتخب من أجل حسم الاستعداد للفترة المقبلة واستعداد المنتخب، والدوري سيتوقف يوم 2 يناير مثلما أكد عامر حسين.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، حيث جاء بالمجموعة الثانية إلى جوار منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة موزمبيق ثم غانا ثم منتخب الرأس الأخضر، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.