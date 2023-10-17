شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فرق عراقية مهددة بالاستبعاد من دوري المحترفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

هددت لجنة التراخيص التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، باستبعاد 4 فرق، من المشاركة بدوري المحترفين العراقي في نسخته الأولى الذي من المقرر انطلاقه في 27 من الشهر الحالي، وذلك لعدم تطبيقها للمعايير التي وضعتها اللجنة سابقاً.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أن «الفرق المهددة بعدم المشاركة هي: أربيل، الميناء، الطلبة، النجف، بحسب الشكاوى المالية التي ناقشتها لجنة شؤون اللاعبين والمدربين، وأصدرت القرارات النهائية الخاصة بها».

وفي سياق آخر وجه أحمد إبراهيم، قائد المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، تساؤلاً عبر صفحاته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي إلى كل من: عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، ومحمد حيدر، رئيس لجنة التراخيص التابعة إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم قال فيه: «كيف يتم ترخيص نادي القوة الجوية، وأنا لدي كتاب وقرار رسمي من لجنة شؤون اللاعبين بخصوص ديوني بذمة النادي المذكور من الموسم قبل الماضي؟».

وأضاف، «رسالة أتمنى أن تصل لاتحاد الكرة.. كيف أحصل على قرار بخصوص حقوقي، إذ لا يوجد أي اتصال من نادي القوة الجوية، ويتم بالمقابل حصولهم على رخصة المشاركة بدوري المحترفين!».

الجدير بالإشارة إلى أن اللاعب أحمد إبراهيم كان قد مثل فريق القوة الجوية قبل أربعة مواسم، وبقيت لديه مبالغ مالية بذمة إدارة النادي بعد أن انتقل إلى فريق أربيل الذي لعب له في الموسمين الماضيين، وسوف يلعب مع فريق زاخو في الموسم المقبل.