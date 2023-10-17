شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| لحظة هجوم مشجع على رونالدو خلال مباراة البرتغال والبوسنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم أحد المشجعين ملعب مباراة البرتغال والبوسنة، الاثنين، محاولًا الإمساك بكريستيانو رونالدو، قبل تدخل أفراد الأمن لإبعاده.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لحظة الهجوم، حيث تسبب المشجع الذي ارتدى قميص نادي النصر، في إيذاء رونالدو، الذي بدا وهو يشكو من الألم في قدمه، قبل أن يسرع برونو فيرنانديز، للاطمئنان على سلامته.

وعبّر رواد منصات التواصل الاجتماعي عن استغرابهم للطريقة التي وقع بها اقتحام الملعب، وشكّهم في أن المشجع كان يرغب في الاعتداء على كريستيانو رونالدو، وليس مصافحته، كما فعل عدد من المشجعين في الماضي.

وأشارت صحيفة «إس» الإسبانية إلى أن نوايا مقتحم الملعب كانت لا تبدو ودية من أول وهلة، وأن رونالدو تم إنقاذه من التعرض للأذى بواسطة أمن الملعب.

ولفتت إلى أن رد فعل كريستيانو رونالدو بعد ابتعاد المشجع الذي اقتحم الملعب، أثار شكوك لاعبي البرتغال حول قدرة قائدهم على إكمال اللعب في الشوط الثاني، لكنه واصل اللعب حتى خرج في الدقيقة 66 مع دخول ديوجو جوتا.

يذكر أن مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك انتهت بنتيجة 5-0، سجل رونالدو هدفين منها في الدقيقتين 5 و20، وأضاف برونو فيرنانديز وجواو فيليكس وجواو كانسيلو، الأهداف الثلاثة أهداف خلال الشوط الأول.

وتتصدر البرتغال ترتيب المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية برصيد 24 نقطة، من 8 انتصارات في 8 مباريات، لتحقق العلامة الكاملة.

