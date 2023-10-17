شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف بطولتي العالم لمنتخبات الجولف الهواة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بطولة العالم لمنتخبات الجولف الهواة 2023، المقدَّمة من رولكس، في نادي أبوظبي للجولف، في الفترة من 18 إلى 28 أكتوبر 2023، اللتان تقامان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وتتضمَّن بطولة العالم لمنتخبات الجولف الهواة، إقامة فعاليات بطولة العالم لمنتخبات الهواة الرجال «كأس آيزنهاور» من 18 إلى 21 أكتوبر 2023، وإقامة فعاليات بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» من 25 إلى 28 أكتوبر 2023.

وتشارك في البطولتين فرقٌ من 36 دولة، تتضمَّن لاعبَين أو ثلاثة، وتُحتسَب أفضل نتيجتين من المنافسات كلَّ يومٍ لحساب مجموع نتيجة كل منتخب في كل جولة، بإجمالي 72 حفرة لمنافسات كل بطولة.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا استضافة بطولة العالم لمنتخبات الهواة التي تعدُّ إضافةً مهمةً أخرى إلى سلسلة فعاليات أبوظبي الرياضية الدولية التي تنمو باستمرار، وتحقِّق مزيداً من النجاحات».

وأضاف: «تجذب كأس آيزنهاور للرجال في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر، وكأس إسبيريتو سانتو للسيدات في الأسبوع الذي يليه، 36 دولة في كلا الحدثين، ما يوفِّر لمواهب الجولف المحلية لدينا فرصةَ اللعب مع نخبة لاعبي الجولف الهواة، ونرحِّب بالمنتخبات المشاركة، ونتمنّى للجميع التوفيق والنجاح».

وقال اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف: «بدأ العد التنازلي رسمياً، وعملت اللجنة المنظِّمة للبطولة مع اللجنة المنظِّمة المحلية بشكل مكثف خلال 12 شهراً الماضية للوصول إلى هذه المرحلة النهائية من التحضيرات».

وتابع: «تحت رعاية الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، نتطلَّع في أبوظبي واتحاد الإمارات للجولف إلى استضافة أفضل لاعبي الجولف الهواة من الجنسين في العالم، وأفضل الاتحادات، في نادي أبوظبي للجولف، وأودُّ أن أشكر شركاءنا في مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على دعمهم ومساهمتهم في نجاح هذه البطولة».

وأضاف: «أودُّ أن أشكر الهيئات الإدارية للجولف، والاتحاد الدولي للجولف، ونادي الجولف الملكي القديم في سانت أندروز، والاتحاد الأمريكي للجولف، على ثقتهم بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة هذه البطولة المرموقة، فمهمتنا هي مواصلة تطوير رياضية الجولف في منطقة الشرق الأوسط».

يُذكَر أنَّ بطولات الهواة المرموقة هذه تعدُّ عرضاً للمواهب الشابة الواعدة في لعبة الجولف، إذ شارك فيها أبطال سابقون مثل جاك نيكولاس، تايجر وودز اللذين حقَّقا الفوز قبل أن يُصبحا محترفين.